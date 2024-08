Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (14/08), às 15h25, o filme "Minha Noiva de Mentira", dirigido por Gil Junger e interpretado por Melissa Joan Hart, Joseph Lawrence, Nicole Tubiola, Diane Neal, Steven R Schirripa e Burgess Jenkins. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Quando conhece Vince (Joseph Lawrence), Jennifer (Melissa Joan Hart) acaba de perder todos seus objetos pessoais. No início, eles sentem antipatia um pelo outro, mas uma proposta da jovem muda tudo. Ela sugere que eles se casem, com o objetivo de ganhar dinheiro e presentes. Logo os preparativos iniciam e eles esperam sair do aperto. Entretanto, Vince e Jennifer ganham muito mais do que desejam.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: My Fake Fiancé

Classificação: 10 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2009