Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (10/01), às 15h25, o filme "O Túnel", dirigido por Pål Øie e interpretado por Thorbjørn Harr, Ylva Lyng Fuglerud e Lisa Carlehed. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Durante a noite de Natal, um terrível acidente acontece em um túnel, deixando um grupo de pessoas presas. Com um grande incêndio e uma nevasca do lado de fora, todos lutam pela sobrevivência enquanto bombeiros tentam salvá-los - mesmo com poucas chances de sobrevivência.

Informações do filme

Título original: Tunnelen

Classificação: 12 anos

Duração: 1h45min

Nacionalidade: norueguês

Gênero: Drama, Suspense

Lançamento: 2020