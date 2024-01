Documentário sobre os ataques do 8 de janeiro estreia neste domingo

Estreia no próximo dia 7 de janeiro (domingo), na GloboNews o documentário ‘8/1 – A democracia resiste’, uma produção que irá abordar os acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, quando um ataque golpista ameaçou a democracia no Brasil e causou depredações nas sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Dirigido pela jornalista Julia Duailibi, o filme se trata de uma recontituição dos momentos mais emblemáticos dos ataques em Brasília, mostrando fatos inéditos que incluem a sala de situação montada por Lula em Araraquara e o encontro entre ministros com o comandante do Exército Brasileiro.

Outra novidade exclusiva do documentário é uma imagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece conversando com o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. No diálogo, eles discutem sobre os ataques, que já estavam ocorrendo naquele instante.



O filme faz um apanhado de imagens nunca vistas sobre toda a destruição causada pelos golpistas no dia 8 de janeiro, além de depoimentos exclusivos. A GloboNews conseguiu entrevistar pessoas que viveram momentos de tensão no dia do ataque, inclusive autoridades públicas.



Estão presentes no documentário: o presidente Lula; o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes; os ministros da Justiça, Flávio Dino, da Defesa, José Múcio Monteiro, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo; o interventor do Distrito Federal, Ricardo Capelli; e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva; além de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da segurança do Senado e das forças de segurança do Distrito Federal.



Quem perder a estreia no domingo poderá assistir o documentário na segunda-feira (8), às 21h. O longa também ficará disponível no Globoplay.