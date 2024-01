Mais de 2 mil PMs estarão no patrulhamento em Brasília para o dia 8 de janeiro

Na próxima segunda-feira (8), mesmo sem identificação de ameaças específicas à segurança, está previsto um robusto contingente de mais de 2 mil policiais militares do Distrito Federal para realizar o patrulhamento ostensivo em Brasília. Essa medida, quatro vezes maior do que a adotada no último dia 8 de janeiro, foi delineada após acordo entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Governo do Distrito Federal (GDF), consolidado por meio de um protocolo de ações de segurança assinado no Palácio do Buriti, sede do GDF.

O planejamento, que tem como foco a celebração democrática na Esplanada, contará com a atuação de 250 agentes da Força Nacional, que permanecerão em prontidão no Ministério da Justiça. A área ao redor do Congresso Nacional, especificamente na altura da Avenida José Sarney, estará fechada no dia 8, uma medida preventiva conforme o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou os atos golpistas do último 8 de janeiro.

VEJA MAIS

O ministro interino da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, assegurou que até o momento não há informações que causem grande preocupação. Ele ressaltou o monitoramento constante e as medidas sendo tomadas para garantir um dia 8 de janeiro histórico como uma celebração democrática no Brasil. Cappelli também afirmou que a possibilidade de repetição dos eventos de 8 de janeiro de 2023 é remota, devido à forte reação da sociedade e dos Poderes na ocasião, estabelecendo limites claros.

“Todo mundo manifesta sua preferência política e ideológica livremente e é ótimo que seja assim. Agora, não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado, não se confunde manifestação democrática com ataque aos Poderes”, afirmou.

Governadora em exercício garante força suficiente para lidar com ameaças

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, enfatizou que, apesar da ausência de ameaças detectadas, haverá agentes em número suficiente para lidar com qualquer eventualidade, garantindo um dia de tranquilidade e monitoramento eficaz.

A cerimônia programada para o Congresso Nacional marca o primeiro ano do último 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro realizaram uma tentativa frustrada de golpe de Estado, inconformados com o resultado do processo eleitoral. Proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a cerimônia da próxima semana contará com a presença dos líderes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de governadores, parlamentares, representantes da sociedade civil, ministros e representantes dos tribunais de Justiça e assembleias legislativas.