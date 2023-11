Homem preso por ataques no 8 de Janeiro em Brasília morre durante banho de sol na Papuda

Cleriston Pereira da Cunha, 46 anos, conhecido como "Clezão do Ramalho" e detido após os ataques de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos Três Poderes em Brasília, morreu nesta segunda-feira (20) durante o banho de sol no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O detento, irmão do vereador Cristiano Pereira da Cunha (PSD) de Feira da Mata, no oeste da Bahia, teria sofrido um mal súbito, segundo informações da unidade prisional.

Cumpria prisão preventiva e era acusado de participar da invasão ao Congresso Nacional, sendo que, de acordo com relatos, teria sofrido um infarto fulminante. Os demais detentos tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca, mas ele não resistiu. As autoridades estão investigando as circunstâncias da morte, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar uma necropsia.

Vale ressaltar que Cleriston Pereira havia obtido um parecer favorável da Justiça para ser libertado, embora a decisão ainda não tivesse sido homologada pelo juiz responsável pelo caso.