Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (09/04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (09/04), às 15h25, o filme " Dr. Dolittle 2", dirigido por Steve Carr e estrelado por Raven-Symoné, Eddie Murphy, Jeffrey Jones, Kevin Pollak, Kristen Wilson, Kyla Pratt. Confira a sinopse:

Qual a sinopse do filme Dr. Dolittle 2?

VEJA MAIS



John Dolittle (Eddie Murphy), o médico que tem o dom de falar com os animais é agora uma personalidade famosa e muito conhecida. Ao receber um novo chamado, o Dr. Dolittle parte para a floresta juntamente com sua família e seu cão Lucky, a fim de evitar a extinção do local por uma indústria de madeireiros, comandada por Joe Potter (Jeffrey Jones) e seu advogado Riley (Kevin Pollak). Mas para salvar o lugar e seus moradores selvagens, precisa arrumar um companheiro para a ursa local, e o escolhido é Archie (voz de Steve Zahn) um urso de circo trapalhão, desajeitado e hipocondríaco. Ao mesmo tempo em que tenta ajudar Archie a se aproximar da amada e a se socializar na floresta, Dr. Dolittle ainda tem que lidar com a fase adolescente da filha Charisse (Raven-Symone) com quem vem tendo algumas brigas e com o novo namorado dela.

Veja o trailer do filme Dr. Dolittle 2

Informações do filme

Título Original: Dr. Dolittle 2

Classificação: Livre

Duração:1h27m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Fantasia,Família

Lançamento: 2001

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editor web de OLiberal.com.)