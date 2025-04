Diretor de 'Um Filme Minecraft' se anima com possibilidade de sequência

Sucesso de bilheteria, Um Filme Minecraft pode ter uma sequência anunciada em breve. Segundo o diretor Jared Hess, o estúdio já estaria considerando a ideia de uma continuação, tendo em vista a surpreendente bilheteria mundial de US$ 313 milhões em menos de uma semana em cartaz.

"Seria muito divertido fazer uma sequência, nos divertimos muito fazendo este filme. Há um mundo tão grande nos jogos e não conseguimos abordar tudo o que queríamos", afirmou o cineasta em entrevista ao Deadline. "Parece que já há conversas rolando, então estou super animado."

Hess disse ainda que deu uma prévia de seus planos para uma sequência nos créditos finais de Um Filme Minecraft e que os fãs estariam animados para o futuro: "Eles estão se divertindo."

Segundo o diretor, o protagonista do segundo filme será Alex, outro personagem jogável do game além de Steve, que foi interpretado por Jack Black no primeiro longa. "Esse é o personagem que colocaremos em cena, sem dúvida", concluiu.