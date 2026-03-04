Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (04/03)?

O filme "Tire 5 Cartas" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Tire 5 Cartas" é o filme de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (04/03), às 15h25, o filme "Tire 5 Cartas", dirigido por Diego Freitas, Raman Hui e estrelado por Lília Cabral, Stepan Nercessian, Claudia di Moura. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Tire 5 Cartas"?

Tire 5 Cartas é uma comédia nacional que acompanha Fátima (Lília Cabral), uma mulher de 60 anos que decidiu deixar São Luís e mudar-se para o Rio de Janeiro em busca de um grande sonho: ser cantora. Porém, a carreira na música não foi bem-sucedida, e Fátima resolveu trocar os palcos pelas cartas de tarô. Mas as leituras da mulher estão bem longe de serem confiáveis, já que ela conta com a ajuda do marido para descobrir informações sobre os clientes nas redes sociais e fingir que viu tudo no tarô. Um dia, quando um valioso anel aparece misteriosamente na casa de Fátima, ela e o marido se veem forçados a fugir para o Maranhão a fim de despistar bandidos.

Veja o trailer do filme "Tire 5 Cartas"

Informações do filme "Tire 5 Cartas"

  • Título original: Tire 5 Cartas
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h28min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Televisão
.
