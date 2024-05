Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (01)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (01/05), às 15h25, o filme "Meu Malvado Favorito", dirigido por Pierre Coffin e Chris Renaud e com vozes de Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Elsie Fisher, Julie Andrews, Jason Segel e Steve Carell. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O orgulho de Gru (Steve Carell) é abalado com o roubo da pirâmide de Gizé, substituída por uma réplica a gás gigante. O considerado roubo do século foi feito por Vetor (Jason Segel), que contou com a ajuda do raio capaz de diminuir o tamanho de qualquer coisa atingida. Gru decide fazer algo ainda maior e escolhe roubar a Lua. Para isso, ele conta com a ajuda do Doutor Nefario (Russell Brand), um cientista, e dos minions, pequenas criaturas amarelas que trabalham como seus ajudantes. Entretanto, o vilão não consegue invadir a fortaleza de Vetor. Margo (Miranda Cosgrove), Agnes (Elsie Fisher) e Edith (Dana Gaier) são órfãs e vendem biscoitos. Ao ver que elas conseguem entrar na fortaleza, Gru resolve adotá-las.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Despicable Me

Classificação: Livre

Duração: 1h35min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2010