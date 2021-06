Série sobre a vida de Juliette Freire estreia dia 29

Juliette, 31 anos de idade, falou sobre seu retorno para a Paraíba, seu estado natal, em entrevista ao programa Mais Você, da TV Globo. “Não pude fazer um evento público porque estamos na pandemia. Visitei minha família, com todos testadinhos. Vi meus irmãos, meu pai e minha mãe”, contou a campeã do BBB 21.

A sister afirmou que ainda avalia seus próximos passos profissionais. “Ainda estou vendo o que vou fazer da minha vida. Wesley [Safadão] me convidou e farei a live junto com ele e Alceu Valença”, disse Juliette, contando que tem o apoio de nomes do mercado para investir na carreira musical. “Anitta, Elba Ramalho, Gilberto Gil e Alceu Valença disseram que posso ser cantora”.

No bate-papo com Ana Maria Braga, a data de estreia da série documental, produzida pela plataforma Globoplay, sobre a vida de Juliette foi anunciada: 29 de junho. “A vida que as pessoas não viram vai ser contada”, disse.

A apresentadora também questionou a campeã do BBB 21 sobre a vida amorosa. “Já beijei, mas beijei pouco, quero beijar mais. Estou solteiríssima”, afirmou ela, que havia afirmado em entrevista para Quem que a paquera mudou após a fama.

Com direção geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello, a produção contará com seis episódios, que serão publicados semanalmente. A série documental revela a origem de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com a família e amigos e momentos difíceis que mudaram sua trajetória, como a perda de sua irmã mais nova, vítima de um AVC aos 17 anos.

Juliette adianta que está curiosa para ver o resultado. “Quando soube do interesse da Globoplay em fazer um documentário sobre minha trajetória, eu mal pude acreditar! Nem nos meus maiores sonhos poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente”.