Série do Canal Futura mostra os atores que escrevem

Estreia nesta sexta-feira, 30, no Canal Futura a série A(u)tores, às 18h15. Em cada capítulo, com direção de Marcio Vianna, o público verá atores e atrizes que enveredaram pelo caminho da escrita, revelando essa relação que têm com a literatura, lendo trechos de suas obras publicadas, além de ainda darem uma dica de leitura.

Entre os nomes convidados para a série, está Maitê Proença, de 63 anos, que lembra um dos primeiros livros que leu: Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. "Mergulhei naquele mundo campestre", afirma a atriz, em entrevista, por e-mail, ao Estadão.

E completa, afirmando que "Monteiro Lobato também fazia parte da sua estante infantil". E ela destaca a importância para sua educação, de como isso foi um espelho para ela, orgulhosa por dizer que seus pais liam muito em casa e que teve professores magníficos de literatura.

Então, com tudo isso, "foi fácil gostar" de ler livros e ser conquistada por eles. Já o lado escritora, segundo ela, surgiu do acaso. "Estimulada por Domingos Oliveira (diretor), escrevi um pouco para peças de teatro que criávamos em grupo, sem perceber que estava fazendo dramaturgia. Mais tarde, recebi convites para escrever crônicas em jornais e revistas. Por fim, vieram as peças completas e os romances", conta Maitê sobre sua trajetória, de atriz a escritora.

Autora de obras como Uma Vida Inventada, Maitê Proença integra a série do Futura exatamente por ser uma atriz que também é escritora. Como o canal tem um caráter educativo, ela reflete sobre formas de aproximar os jovens do mundo da leitura, algo complicado neste mundo que prima pela tecnologia.

"Os jovens de hoje têm interesses muito diferentes dos de 20 anos atrás. É preciso olhar as suas questões mais íntimas e introduzir livros que toquem em assuntos que sejam de alguma forma relacionados com as questões atuais", pensa.

Para ela, ainda nessa questão, é importante fazer o possível para "conseguir que eles experimentem sair da frente do computador para se concentrar por 20 minutos nas páginas de um livro". Mas, em sua análise, Maitê tem claro também que a internet oferece muitas tentações e possibilidades de desvio para um iniciante.

Segundo sua análise, "a literatura precisa de um mergulho inicial, mas depois ela atrai por si só e agarra o leitor", afirma a atriz. "Tem muita coisa de qualidade para ser apresentada aos que nunca tiveram a experiência única da leitura, é só saber escolher."

A(u)tores tem como primeiro convidado Lázaro Ramos, que já lançou livros adultos e infantis, e fará a leitura de trechos de sua obra Na Minha Pele, na qual compartilha suas experiências pessoais. Além do ator e diretor, entre outros nomes que participaram da série estão a cantora e poeta Elisa Lucinda, os atores Érico Brás, Stepan Nercessian, Gregório Duvivier, Adriano Garib, Rodrigo França, Anselmo Vasconcellos e Lourenço Marins e a atriz Renata Di Carmo.