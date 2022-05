‘Se mudar de canal tem briga’, diz grupo de amigos que se reúnem diariamente para assistir ‘Pantanal

Um grupo de cinco amigos de Campo Grande (MS) está chamando atenção na internet ao se reunir diariamente em um bar e tomar uma cerveja gelada assistindo ao remake da novela Pantanal. Foi o técnico de manutenção, Gilson Barcelos, de 42 anos, quem filmou o encontro e compartilhou nas redes sociais.

Na publicação, ele compartilhou o momento em que quatro homens sentados no balcão do acampamento estão acompanhando a novela. “Cadê a tomada? Alguém desliga a TV?! Pantanal é sucesso por aqui”, brinca com os amigos.

Gilson não conseguiu acompanhar a primeira versão da novela, e por isso, ficou encantado com as cenas da trama. Em entrevista ao G1 Mato Grosso, ele contou que a reunião com os amigos para assistir o remake virou tradição.

“A novela é muito boa, todo mundo ficou vidrado. Somos todos amigos e às vezes nos encontrávamos depois do trabalho, agora o encontro para assistir Pantanal é sagrado. Se mudar de canal tem até briga”, disse, brincando.

