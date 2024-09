SBT fecha acordo com a Televisa e volta a exibir 'Chaves' e 'Chapolin'

O SBT anunciou, na noite desta terça-feira (24/09), que firmou um acordo com a Televisa para retomar a exibição dos seriados "Chaves" (1973-1980) e "Chapolin" (1973-1979). Embora ainda não haja uma data oficial para a reestreia, a emissora adiantou que alguns episódios dessas produções estarão disponíveis no streaming gratuito +SBT.

Em nota oficial à imprensa, o SBT confirmou o retorno das séries queridas pelo público: "O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries "Chaves e Chapolin", por completo, na TV aberta."

As exibições de "Chaves e Chapolin" foram interrompidas há quatro anos devido a um impasse envolvendo os direitos de transmissão. O problema foi causado por uma disputa entre a Televisa, que detém os direitos de exibição e possui as gravações dos episódios antigos, e o Grupo Chespirito, responsável pela administração do legado de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), que detém os direitos intelectuais sobre os personagens e roteiros.