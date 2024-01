Exposição celebra obra de Roberto Bolaños, criador de Chaves e Chapolin

Roberto Bolaños ficou conhecido pelas crianças por seus icônicos personagens de Chaves e Chapolin. E a partir desta sexta-feira, 5, o ano em que marca 40 anos da estreia de "Chaves" no país, o mais brasileiro dos mexicanos ganha uma megaexposição que busca contar quem foi Bolaños (1929-2014) além de suas criações mais famosas, mas ao fim centrada no universo que tanto cativou os latino-americanos em geral.

A exposição será realizada no MIS Experience, em São Paulo, aonde fãs do seriado sobre o garoto pobre e cheios de bordões, encontrarão itens de acervo que nunca haviam saído do México e cenários refeitos, da vila do Chaves, obrigatória, ao restaurante da Dona Florinda e à sala de aula do Professor Girafales.

Com custo estimado em R$ 3 milhões, a retrospectiva espalhada por 1.140 metros quadrados e 26 salas deve arrebatar os mais aficionados com curiosidades como roteiros de episódios nunca exibidos no Brasil, guias em áudio com as vozes dos dubladores da Chiquinha e do Seu Madruga e figurinos originais, incluindo a marreta biônica do Chapolin, que traz com ela um pedaço de fio de nylon utilizado numa cena em que a "arma" tinha de "voar" —tipo de detalhe que faz fãs fervorosos vibrarem, tamanha a devoção.

Agende-se

Chaves: A Exposição

Data: a partir desta sexta-feira, 5

Hora: de ter. a sex., das 10h às 20h; sáb, das 10h às 21h; dom. e feriados, das 10h às 20h

Local: MIS Experience, r. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca, São Paulo

Telefone (11) 3613-2044

Preço: de quarta até sexta: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); sábado, domingo e feriados: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); grátis às terças (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita)

Classificação livre