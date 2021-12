Saiba o valor bilionário que Silvio Santos vai cobrar para pôr SBT à venda

O apresentador Silvio Santos teria autorizado os representantes a venderem o canal televisivo SBT. O valor pedido pela emissora é considerado bilionário. A notícia foi divulgada pelo jornalista Guilherme Ravache. As informações são do site Notícias da TV.

De acordo com Guilherme, a proposta feita por Silvio Santos seria vender a emissora por R$ 1 bilhão. Contudo, o comprador sondado não estaria tão interessado justamente pelo fato do SBT ter a cara do apresentador e ter há tempos ser também uma plataforma de venda para produtos da emissora, como o Baú da Felicidade, a Tele Sena e a linha de cosméticos Jequiti.