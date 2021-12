Filha de Silvio Santos sobre estado de saúde do apresentador: ‘Nunca vi meu pai tão fragilizado’

A filha do apresentador Silvio Santos, Cíntia Abravanel, revelou o verdadeiro estado de saúde do pai, que está prestes a completar 90 anos. Fragilizado após a contaminação pelo coronavírus, o dono do SBT não pretende voltar para as telinhas brasileiras por precaução. As informações são do portal Na Telinha.

VEJA MAIS

Em entrevista ao site, Cíntia contou que Silvio Santos tem passado por muitos momentos delicados após ter ficado internado. “Foi um momento muito difícil para toda a família. Nos meus quase 60 anos, acho que nunca vi meu pai tão fragilizado“, disse.

Mesmo em tempos difíceis, a filha mais velha do apresentador afirmou que incentiva o pai a migrar para as transmissões online, as lives. “Não sei se ele vai voltar para os palcos. Se um dia ele descobrir a live, que dá pra ele fazer de dentro de casa, aí ele vai se divertir. Se ele descobrir que pode fazer os programas de dentro de casa, sem estar se expondo e correndo risco, ele vai curtir. Sempre falo isso pra ele", reiterou.