Felipe Prior leva fora de Patrícia Abravanel ao pedir ‘beijo na boca’ ao vivo de apresentadora

O ex-BBB Felipe Prior causou maior climão no último domingo (31), ao pedir ao vivo um beijo da apresentadora Patrícia Abravanel e levar um fora da morena, que é casada com o deputado e ministro das Comunicações Fábio Faria (PSD). As informações são do UOL, do canal Splash.

VEJA MAIS

Em um vídeo que circula nas redes sociais, aparece o momento em que o arquiteto se apresenta no “Programa do Silvio Santos”, durante o quadro ‘Não Erre a Letra’ e dispara: "Posso te dar um beijo?”. Assista:

Em seguida, a apresentadora que é casada dá um fora no rapaz: “Se liga, ô!. Vai procurar a sua turma!". "Sou uma mulher casada, Prior. E com três filhos", complementa Patrícia.

Percebendo o clima tenso, Prior tenta reverter e corrige dizendo que seria um “beijo na mão” da herdeira de Silvio Santos. Sem graça, Patrícia ri e afirma: "Vai tar coquinho!".