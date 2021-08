Felipe Prior fica nu em ensaio fotográfico de revista feminina e promete 'surpresa'

Prior, um dos ex-BBB’s mais polêmicos que já passaram pelo reality show, posou completamente nu para a revista 'DYO', que será lançada no dia 12 de agosto. A novidade inusitada do arquiteto não pegou de surpresa apenas os internautas, a própria família do arquiteto também não imaginava o ensaio diferenciado de Felipe. As informações são da colunista Fabíola Oliveira.

Em entrevista à coluna, ele contou que recebeu uma boa quantidade financeira para aparecer nas fotos como veio ao mundo. “Não vi problema algum em fazer. Estou longe de ser um cara maromba, só que não tenho nenhum problema com meu corpo. É muito importante se aceitar como você é. E também não vou mentir que o fotógrafo me deixou gatão”, brincou.

O anúncio do ex-brother pegou a maioria das pessoas de surpresa. Prior revelou que a família dele ainda não sabe do ensaio nu, porém, ele acredita que não terá problemas por sempre receber apoio dos parentes.