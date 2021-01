Depois de provar e 'cuspir' comida típica, Felipe Prior diz que respeita o açaí e Belém do Pará

O ex-BBB 20, Felipe Prior, esteve em Belém no mês de dezembro, a convite do paraense Hadson (também ex-BBB), para um futebol entre amigos na cidade das mangueiras. Hadson levou Prior até o Ver-o-Peso para que ele experimentasse o autêntico açaí do Pará e o brother fez vergonha: postou nas histórias do Instagram a experiência e cuspiu o açaí. Reveja:

O ex-brother tentou se justificar, dizendo que esperava sentir o gosto do "açaí gourmetizado" vendido no sul e sudeste do Brasil, mas criticas não faltaram.

Neste domingo (3), após abrir a caixa de perguntas no Instagram, veio a mensagem. "Respeita o açaí do Pará". E o paulista não só publicou em suas histórias, como respondeu: "Eu respeito não só o açaí e o Pará como respeito Belém do Pará. O carinho que tive aí, não tive em qualquer outro lugar do Brasil. Belém do Pará está no meu coração", finalizou.