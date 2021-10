Uma semana após roubo, ladrão devolve carro de Felipe Prior

Felipe Prior foi surpreendido na manhã desta sexta-feira (22), após ter o carro devolvido. Ele tinha sido roubado há cerca de uma semana, mas o criminoso lhe deu o veículo de volta e com todos os pertences dentro. As informações são do Metrópoles.

Prior mostrou, em seu Instagram, os vídeos do ladrão deixando o carro próximo ao local onde tinha sido roubado anteriormente, em uma rua de São Paulo.

“O ladrão era Team Prior, eu acho. Não é possível. Ele viu na internet e deve ter pensado, ‘pô mano, vou roubar o Prior?”, brincou o ex-BBB. Apesar de estar com os cabos desconectados, o veículo ainda continha seu drone e os materiais de construções que foram levados com ele.

“Quero agradecer as Polícias Civil e Militar que fizeram um ótimo trampo. Por mais que tenha gente ruim nesse mundo, também tem muitas pessoas boas. Poxa, os vizinhos, gente boa pra caramba, acharam o carro”, agradeceu Prior. Depois concluiu: “Sensação de merda ser roubado, mas que da hora, encontrei minha Montana!”.