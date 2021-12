Bruxa Sabrina Spellman participa do quarto episódio de 'Riverdale'

A nova temporada da série "Riverdale" traz uma participação especial em seu quarto episódio. Sabrina Spellman de "O Mundo Sombrio de Sabrina" fará uma viagem de Greendale para Riverdale, a fim de solucionar os mistérios que assombram a cidade. O tão esperado crossover tem data marcada e a Warner Channel exibe o novo episódio da série na terça-feira, 7 de dezembro, às 22h30.

Conforme o cometa Bailey passa por Riverdale, Cheryl e Nana Rose (atriz convidada Barbara Wallace) revisitam as trágicas histórias das mulheres da família Blossom que aconteceram ao longo dos anos. Enquanto isso, o único evento celestial da vida leva Cheryl a invocar um rosto familiar para Riverdale, Sabrina Spellman (estrela convidada Kiernan Shipka).

Para a recordação dos fãs, no final da última temporada, Cheryl colocou uma maldição em Riverdale e Sabrina aparecerá com a difícil missão de usar os seus poderes para tentar quebrar o feitiço e salvar a cidade junto a Cheryl. A maldição, certamente, trará muitas consequências e confusões ao longo da temporada, e os fãs podem ficar bem animados com as bruxarias e mistérios que estão por vir.

Riverdale é protagonizada por K.J. Apa (Archie), Lili Reinhart (Betty), Cole Sprouse (Jughead), Camila Mendes (Veronica), Madelaine Petsch (Cheryl), Vanessa Morgan (Toni), Mark Consuelos (Hiram) e Erinn Westbrook (Tabitha).