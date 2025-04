Sabrina Sato comanda novo reality no Globoplay para pais e mães solteiras

Sabrina Sato comanda o ‘Minha mãe com seu pai’, novo reality-show do Globoplay que estreia no dia 30 de abril. Pais e mães solteiros, que foram inscritos por seus filhos, embarcam em uma experiência inédita, trazendo à tona as habilidades de paquera ou a falta dela.

VEJA MAIS

Os confinados vão experimentar encontros românticos e dinâmicas com pretendentes, sempre orientados por especialistas dedicados a ajudá-los a formar verdadeiras conexões. Porém, o o que eles não sabem é que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica.

‘Minha mãe com seu pai’ é um reality-show Original Globoplay, com 10 episódios, e apresentado por Sabrina Sato. É inspirado no formato de sucesso da ITV Studios, e tem direção de Chica Barros, roteiro de Vivian Alano e produção da Formata Produções e Conteúdo.