Jin, do BTS, comanda reality na Netflix e encara desafios em pousada na Coreia do Sul

Os fãs de Jin, cantor do BTS, já podem marcar no calendário: no dia 8 de abril, o astro estreia como apresentador do reality show A Pousada Bizarra do Kian84, que chega ao catálogo da Netflix. Ao lado do artista e ilustrador Kian84 e da atriz Ji Ye-eun, Jin encara uma experiência única na ilha de Ulleungdo, na Coreia do Sul, onde o trio administra uma pousada repleta de instalações inusitadas, como uma parede de escalada e tobogãs que levam direto ao mar.

No programa, o cantor assume diversas funções, incluindo limpeza, cozinha e até pequenos reparos, enquanto auxilia Kian84 na gestão da hospedagem. Apesar dos desafios, o artista garantiu ter aproveitado a experiência.

"Eu realmente gostei de tentar algo novo", afirmou em coletiva de imprensa. Ele também revelou que a produção foi caótica, mas no melhor sentido da palavra: "A equipe é tão selvagem quanto o título do show sugere. Mas, olhando para trás, se tornou uma boa memória".

Após a estreia, os episódios serão liberados semanalmente, permitindo que o público acompanhe as aventuras do trio na pousada excêntrica e flutuante de Ulleungdo.