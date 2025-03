Rodrigo Lombardi deixa a Globo após 20 anos: 'Vida que segue'

O ator Rodrigo Lombardi, que vive Molina em Mania de Você, está deixando a Globo após 20 anos de parceria. Seu contrato com a emissora não será renovado após o fim desse ano. Lombardi explicou que o término ocorre ainda no final do primeiro semestre deste ano, após o fim da novela das 21h.

De acordo com o ator, a decisão faz parte da nova política da empresa, que adotou contratos por obra. Lombardi, explicou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha, em setembro de 2024, que recebeu com naturalidade o tema: "Tenho contrato fixo até 2025. A gente teve uma reunião há muito tempo e foi avisado pelo Ricardo Waddington que, ao final de todos os contratos, eles se acabariam. E vida que segue. Acho um movimento super natural".

O primeiro papel do ator na Globo foi em 2005 com Bang Bang, mas ele só ganhou reconhecimento a partir de 2006 em Pé na Jaca. Lombardi também brilhou em grandes sucessos como Salve Jorge, Caminho das Índias e A Força do Querer.

Na novela Verdade Secretas, de 2015, ele virou sensação. O ator vivia Alexandre Ticiano que se envolveu com Angel em um programa do “book rosa”. Obcecado por ela, ele fez de tudo para ficar com a jovem e se casou com Carolina, mãe de Angel, para estar perto da garota.