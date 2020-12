Repórter se emociona ao lembrar perda da mãe por Covid-19 ao noticiar morte de Nicette Bruno

O repórter Pedro Neville, da Rede Globo, se emocionou durante uma entrada ao vivo para falar sobre a morte da atriz Nicette Bruno. O jornalista lembrou que perdeu a mãe devido a complicações em decorrência da Covid-19, mesmo motivo da morte de Nicette.

“Há quase dois meses a minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19”, começou emocionado. A mãe de Neville tinha o mesmo nome da âncora do jornal, Lílian Ribeiro, que também se emocionou com a história.

“E ela ficou mais ou menos um mês internada. Infelizmente, ela pegou Covid numa viagem. Ela acompanhou meu pai numa viagem ao Sul do Brasil. E, desculpa, deixa eu tentar concluir aqui. Porque ao mesmo que a gente tá falando de um momento difícil, da perda de uma amiga, a gente tem que falar também de conscientização”, pontuou.

Neville contou que o pai, o irmão e a cunhada, que moram na mesma casa, também tiveram a doença. Mas todos tiveram apenas sintomas mais leves, como a perda de paladar. Ele ressaltou que nunca se sabe quem vai evoluir para um quadro grave, e destacou que pessoas com comorbidades são mais vulneráveis a isso.

Esperança

O jornalista também pontuou que a mãe dele chegou a ter melhoras e eles conseguiram falar com ela. “Ela falava ‘mamãe ama’ para a gente, para mim. E foi bom, ali a gente teve esperança de que ela ia sair”, contou.

Para finalizar, Pedro Neville chamou atenção para a necessidade das pessoas se cuidarem. “A gente precisa, nesse momento, de conscientização. A gente tá vendo de novo os números aumentarem. E talvez possa não acontecer nada com você, ou possa. Mas talvez você possa levar pra alguém tão querido da sua família. Então, conscientização. Tá acabando. O Brasil tá atrasado em relação às vacinas, mas para o ano que vem pode acabar.”

Festa no céu

Neville considerou ainda que a mãe com certeza adoraria encontrar Nicette no céu. Ele comentou que se a atriz chegar hoje lá em cima e quiser fazer uma peça teatral sobre a vida dela, é claro que vai ser uma peça maravilhosa. “Vai ser aplaudida de pé por longos minutos. E tenho certeza que minha mãe vai estar lá também, aplaudindo Nicette Bruno, porque ela era uma fã de novela, e vai estar lá se divertindo com isso”, encerrou o repórter.