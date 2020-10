'Rebecca, a mulher inesquecível' estreia na Netflix

A Netflix lançou nesta quarta-feira, 21, a adaptação cinematográfica de "Rebecca, a mulher inesquecível", romance gótico de Daphne du Maurier que foi retratado no cinema pela primeira vez há 80 anos, pelo Rei do Suspense, Alfred Hitchcock.

A trama narra a história de uma mulher de origem humilde que se casa com um nobre e se muda para a mansão dele, na Inglaterra. O lugar é assombrado por lembranças da falecida esposa, Rebecca, que vão sendo relevadas à Sra Winter.

A adaptação contemporânea do é estrelada por Armie Hammer, Lily James e Kristin Scott Thomas.

O site Adoro Cinema comparou a nova versão com a anterior e verificou que Hammer interpreta um personagem mais simpático, calmo e carinhoso do que o dono da mansão interpretado em 1940 por Lawrence Olivier, que era rígido e misterioso.

Ainda, o livro que deu origem aos filmes traz personagens com uma diferença de idade de de cerca de 20 anos. Já na versão do diretor Ben Wheatley, o casal tem pouca diferença de idade e a nova adaptação acaba priorizando o romance entre o clima de suspense e terror.

Outra diferença em relação ao livro e ao primeiro filme é que as revelações sobre Rebecca não surgem logo no início do filme, mas próximo do final.