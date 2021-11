Ravi terá final trágico em 'Um Lugar ao Sol'

Ravi (Juan Paiva) deverá ter um final trágico em 'Um Lugar ao Sol'. Segundo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o rapaz sofrerá um grave acidente de carro após brigar com Christian (Cauã Reymond).

Ravi ainda será socorrido, sendo levado para um hospital. Entretanto, em estado muito grave não resistirá aos ferimentos e morrerá. O final de "Um Lugar ao Sol" deve ir ao ar para março de 2022. A novela é uma das mais curtas da faixa das 21h.

A colunista informou ainda que para manter o suspense os atores deixaram gravados finais alternativos. Por meio de sua assessoria, a TV Globo disse que "desfechos foram gravados, mas Ravi não morre no final".