Parto de Luana em O Rei do Gado durou 5 capítulos; veja como foi

No ar como Luana, na reprise de O Rei do Gado, Patrícia Pillar se destaca no papel de protagonista. Na reta final de da novela, que está no Vale a Pena Ver de Novo, a trama foi exibida na primeira vez entre 1996 e 1997.

Um dos momentos marcantes é o parto de Luana. Na versão original, sem edição ou cortes, a sequência começa no capítulo 189 e termina cinco capítulos depois. A cena foi ao ar em 22 de janeiro de 1997, uma quarta-feira.

Na ocasião, Luana sente as primeiras contrações e percebe que vai dar à luz. No episódio seguinte, ela se recusa a ir para o hospital. Ela foge do local e no dia seguinte não é encontrada por Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), o pai da criança.

No quarto episódio, as dores de Luana se acentuam e ela entra em trabalho de parto. Só no capítulo 193, exibido na segunda-feira de 27 de janeiro de 1997, é que Bruno encontra Luana e a auxilia na hora do parto.