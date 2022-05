Paraense Renato Mendes ganha a 1ª prova do MasterChef

O funcionário público paraense Renato Mendes, que participa do MasterChef 2022, venceu a primeira prova do programa com uma receita de minibolo com especiarias. O reality de culinária estreou nesta terça-feira (17), na Band, e logo no primeiro desafio, Renato recebeu a Caixa Misteriosa e foi desafiado a preparar um minibolo de especiarias com chantilly de baunilha e cumaru e creme inglês aromatizado.

A receita foi muito elogiada pelos jurados e deu a Renato a vitória, muito comemorada pelo cozinheiro.

“Ganhar logo no primeiro episódio, contra 15 pessoas, significa muito para mim. Pensando no jogo, deixei os ‘coleguinhas’ com medo. Imagino que eles têm uma preocupação em relação a mim e isso pode desestabilizá-los, o que dá uma enfraquecida na concorrência”, declara.

Experiência - Renato Mendes, natural de Capitão Poço, já acumula experiência de outros programas gastronômicos. Em 2019, o funcionário público estreava no "Égua do Chef!", projeto criado e coordenado pelo OLiberal.com. Confira o vídeo de uma das participações do cozinheiro no 'Égua do Chef'.