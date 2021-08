Nova série da Amazon reúne elenco de 'Big Little Lies'

Desde o sucesso de Big Little Lies, que estreou em fevereiro de 2017, muitas séries de televisão tentaram reproduzir a fórmula: um pacote de mistérios com dramas familiares e pessoais de personagens em geral abastadas e um elenco estelar, sem sucesso. Agora, entra em cena “Nove Desconhecidos”, estrelada e produzida por Nicole Kidman. Como Big Little Lies, é baseada em um romance de Liane Moriarty. A diferença é que, em vez da HBO, Nove Desconhecidos estreia no Amazon Prime Vídeo.

A atriz explicou por que tem se dedicado tanto a minisséries nos últimos anos. "Eu trabalhei sempre em séries dirigidas por uma única pessoa, então eu vejo como uma extensão do cinema. É apenas uma versão mais longa", afirmou Kidman.

Nove Desconhecidos teve seus oito episódios dirigidos por Jonathan Levine, de Casal Improvável. A atriz começou sua carreira na Austrália fazendo minisséries. "Eu sempre gostei. E Krzysztof Kieslowski fez o Decálogo para a televisão muito antes de qualquer um. Ingmar Bergman dirigiu a minissérie Cenas de um Casamento. A sorte é que agora os escritores e diretores estão mais dispostos do que nunca a trabalhar neste território."

Na nova série, a atriz interpreta Masha, a misteriosa guru de um resort de bem-estar. "Eu criei toda uma história de vida para ela, daí o sotaque russo. Ela fala sete línguas, mesmo que na série isso não apareça", explicou a atriz. Na primeira vez que encontrou os outros integrantes do elenco, apareceu encarnada em Masha.

"Eu fiquei na personagem, porque precisava permanecer em um espaço de calma e energia curadora emanando. Se alguém me chamasse de Nicole, eu ignorava. Mas foi a única maneira que eu consegui me relacionar com os outros, porque de outra maneira eu me sentiria fazendo uma performance, e eu não queria isso."

Masha também usa métodos pouco convencionais - como fazer com que seus pacientes se deitem em uma cova, por exemplo - para ajudar os nove desconhecidos do título. Nem sempre os tratamentos em spas e retiros de bem-estar são tranquilos. Cada um dos desconhecidos chega com seu pacote de problemas, traumas, questões e segredos.

Há a escritora Francis (Melissa McCarthy), que vê sua carreira em risco, a recém-divorciada Carmel (Regina Hall), o ex-atleta Tony (Bobby Cannavale), o casal em crise formado pela influencer Jessica (Samara Weaving) e Ben (Melvin Gregg), o jornalista Lars (Luke Evans) e a família composta pelo professor Napoleon (Michael Shannon), sua mulher Heather (Asher Keddie) e a filha Zoe (Grace Van Patten). Ninguém está ali por acaso. Os grupos são formados muito conscientemente, e Masha controla tudo por câmeras de segurança. Não deixa de ser não muito diferente de um Big Brother Brasil.

A série se passa no norte da Califórnia, mas foi rodada em plena pandemia, sob rígido controle, na Austrália, em uma "bolha" criada em Byron Bay. "Era um ambiente mágico e acredito que isso nos ajudou", disse Kidman. "Foi como permanecer em um estado de sonho naqueles quase seis meses. Como estávamos no meio da pandemia, vindos de lugares diferentes, quando chegamos, imediatamente formamos laços fortes”.