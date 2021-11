Noivo de Sthe Matos se pronuncia sobre caricias da peoa com outros participantes

A influenciadora digital Sthe Matos, 22 anos, terá que discutir a relação com o noivo Victor Igoh, após sair de "A Fazenda 13". O noive da peoa se pronunciou depois da discussão que Sthe teve com Rico Melquiades, que a acusou de ficar trocando carícias com os homens da casa. As informações foram divulgadas pelo portal O Dia.

Victor se pronunciou no Instagram. "Sthe teve comportamentos que me desagradaram, teve condutas que eu não concordo como companheiro, mas as atitudes dela no jogo não descaracterizam o ser humano do bem e a grande mãe que ela é. Ela não está aqui para se defender, então irei esperar esse momento chegar”, escreveu ele.

"Existe um preço para as pessoas que detém uma vida pública, onde a proporção e a gravidade são maiores e as consequências se tornam mais condenatórias. Por isso eu tento ao máximo me manter equilibrado, sempre em orações”, finalizou o influenciador.