No Limite Amazônia: alimento amazônico será desafio para os participantes do reality

O ‘No Limite Amazônia’ poderá ser sentido no próximo dia 13, com a exibição do programa 0. Entre os desafios enfrentados pelos participantes estão o consumo de alimentos, já que sempre sem espera por provas que tenham elementos exóticos.

Neste primeiro spolier, poderá imergir ao mundo amazônico através do programa. Com a ausência da final com a decisão do público, um jogo de câmeras poderá transportar o telespectador para o ‘lado’ do apresentador Fernando Fernandes, como se o público estive na própria florestas.

VEJA MAIS

Entre os desafios, é necessário manter a sobrevivência através da convivência e também das provas, é inevitável quando se fala nesses pontos, que os telespectadores não pensem na prova do olho de cabra, então, será que nesta temporada teremos uma prova com comidas incomuns?

“Todo o cardápio é construído baseado na alimentação amazônica, com alimentos locais da época. Trabalhamos com consultores locais de nutrição e chefs, para poder fazer sim essa referências locais, mas garantir que terão todos os nutrientes necessários. A floresta tem tudo que você precisa”, disse Gabriel Jacome, diretor de gestão de conteúdo da TV Globo e produtor executivo de No Limite.

O profissional pontou que nenhuma alimento será tratado como nojo, mas que claro, para quem não é dessa região, algumas coisas causam estranheza.

“A gente sabe que a Amazônia tem muito a oferecer e faz parte dessa experiência a transição alimentar”, disse o diretor geral de Rodrigo Giannetto.

“A comida está inserida de um jeito natural, é gostoso a gente aprender o que a Amazônia oferece como recurso”, acrescenta.

‘No Limite Amazônia’ começa de forma oficial dia 18, são 15 participantes, entre eles quatro famosos: Claudio Heinrich, Mônica Carvalho, Carol Nakamura e Paulinho Vilhena.