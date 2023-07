No Limite Amazônia: final de reality será igual ao da edição de 2000 sem participação do público

Sempre buscando por atualizações para entregar o melhor para o público, o 'No Limite Amazônia' é o reflexo de várias pesquisas. Um dos temas questionados e que se estendeu por anos era a final, a decisão ia para o voto popular, 'anulando' a trajetória quanto competidor.

"Era uma coisa que tínhamos que escutar, porque você cria várias estratégias para chegar até a final. O público pedia algo diferente e agora vem uma temporada com muitas coisas. Estou apaixonado por tudo que está acontecendo aqui e de estar vivenciando essa mudança", disse o apresentador Fernando Fernandes.

O 'No Limite Amazônia' começa no próximo dia 18, com quatro famosos e 11 anônimos. Claudio Heinrich, Mônica Carvalho, Carol Nakamura e Paulinho Vilhena fazem parte do elenco.

“A final sempre foi algo muito polemizado, uma das coisas que escutávamos era sobre a final ao vivo que tirava a ‘justiça’ do participante, já que a decisão final era definida através do queridômetro. A gente optou por essa temporada não ter o voto do público, igual em 2000. Nesta temporada, para ganhar só depende de cada um, da sua performance física, mental e social, e esse conjunto vai fazer o vencedor do ‘No Limite Amazônia’”, disse Gabriel Jacome, diretor de gestão de conteúdo da TV Globo e produtor executivo de No Limite.