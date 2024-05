Naufrágio no Marajó vira referência em doc-reality 'Sobrevivência Extrema'

No sexto episódio do ‘Sobrevivência Extrema’, doc-reality da Discovery, os apresentadores, a fisioterapeuta Taís Teixeira (Ex-Largados e Pelados) e o sobrevivencialista Luciano Tigre (Ex-Desafio em Dose Dupla Brasil), precisam sobreviver na Ilha das Flechas, no Marajó.

A atração que leva para o streaming situações reais que ocorreram terá como referência um naufrágio que ocorreu em abril de 2022, no Pará. No acidente, seis pescadores se perderam e só foram encontrados pela Marinha após um deles deixar um bilhete deixado em uma garrafa.

Agora será a vez de Taís Teixeira e Luciano Tigre encararem esse desafio.

As gravações realizadas em 2023, serão liberadas no próximo dia 07, no streaming.

Neste episódio, a dupla tem 72 horas para reproduzir as dificuldades de um grupo de sobreviventes e usar apenas os recursos que estavam acessíveis para os personagens reais à época.

Na imagem liberada na divulgação do streaming, Taís e Luciano aparecem comendo turu, iguaria regional que é encontrada dentro de troncos de madeira nos manguezais.

Além disso, em ‘Sobrevivência Extrema’, o público também vai conferir depoimentos de sobreviventes, socorristas e testemunhas dos fatos, com imagens e vídeos das situações reais.