'Não tenho mais a menor vontade de ver homem pelado', diz Cassia Kis

Cassia Kis não quer mais saber de sexo "nessa encarnação". A atriz de 62 anos disse ao jornal Extra que não vê "a menor chance" de um novo relacionamento em seu futuro.

"Não tenho a menor vontade de ver homem pelado, pode escrever bem grande", brincou. "Queria um homem que quisesse ser parceiro. Mas não estou atrás de ninguém".

Cassia disse que sente vontade de "dormir abraçadinho", mas não quer homem "de pau duro" na sua cama. "Porque tem aquele homem que te abraça e já fica logo animado", apontou.

Orgulhos da carreira

A atriz, atualmente no ar na série "Desalma", do Globoplay, relembra com carinho dois momentos de sua trajetória: o papel de Maria Marurá em "Pantanal" e a campanha de conscientização contra o câncer de mama em 1989, quando mostrou os seios na TV e ensinou o exame de toque.

"O Ministério da Saúde botou uma atriz de peito de fora, na TV, ensinando a fazer o autoexame, e a gente conseguiu que não fizessem piadinha, que entendessem o que estava por trás daquilo. Sabia na época a porcentagem das mulheres que morriam por ano, eu estava muito impressionada", contou.

Hoje em dia, Cassia acha que as campanha do tipo perderam a força. "Às vezes, eu olho e vejo só uma fitinha rosa e penso: 'Será que isso chega num resultado bom, será que funciona? Qual o problema de ter mulheres, todos os anos, mostrando o peito e fazendo autoexame?'", refletiu. Já sobre "Pantanal", ela confirma que fará uma participação no remake planejado pela Globo. Ela diz que a filha de Benedito Ruy Barbosa, autor original da trama, a ligou para fazer o convite.

"Respondi que, se me puser abrindo uma porta, eu já vou sentir uma satisfação enorme", revelou. "Saber que posso fazer só um pedacinho neste remake... Brinco que é a ultima coisa que quero fazer em vida".