Morre Cicely Tyson, primeira negra indicada ao Oscar de 'Melhor Atriz'

A atriz estadunidense Cicely Tyson morreu, nessa quinta-feira (28), aos 96 anos. Cicely foi a primeira mulher negra a ser indicada ao “Oscar de Melhor Atriz”, com o filme “Lágrimas de Esperança”, de 1972. A causa da morte não foi divulgada.

“Com corações pesados, a família da senhora Cicely Tyson anuncia sua morte pacífica esta tarde. Neste momento, por favor respeite a privacidade da família”, diz um comunicado divulgado pelo empresário da atriz, Larry Thompson.

A artista marcou Hollywood com seu talento, tendo conquistado ao longo dos anos um prêmio Tony, três troféus do Emmy e um Oscar honorário pela carreira. Para homenagear o legado deixado por Cicely, diversas estrelas manifestaram seus sentimentos nas redes sociais, incluindo Shonda Rhimes, Rihanna e Viola Davis.

Viola Davis, que interpreta Annalise Keating, protagonista de "How To Get Away With Murder" e filha da personagem de Cicely na trama, lamentou a perda: "Você era tudo para mim! Você me fez sentir amada e valorizada em um mundo onde ainda há uma capa de invisibilidade para nós, garotas de pele escura. Você me deu permissão para sonhar... Porque só nos meus sonhos eu via as possibilidades para mim. Não estou pronta para você ser meu anjo ainda".

“Ela era uma pessoa extraordinária. E esta é uma perda extraordinária. Ela tinha muito a ensinar. E ainda tenho muito que aprender. Sou grata por cada momento. Seu poder e graça estarão conosco para sempre”, disse Shonda Rhimes.

Rihanna homenageou a estrela nos stories do Instagram. “Uma verdadeira lenda! Descanse no poder, Cicely Tyson”, escreveu.

“No começo da carreira, Cicely Tyson prometeu a si mesma que iria retratar apenas mulheres fortes. Harriet Tubman. Coretta Scott King. Miss Jane Pittman e tantas outras. Ganhadora de Oscar honorário em 2019 por sua carreira extraordinária, ela liderou pelo exemplo e vai fazer falta”, escreveu a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, organizadora da premiação, em nota de pesar.