'Monstros no Trabalho' entra no catálogo da Disney+ nesta quarta

Produzida pela Disney Television Animation e inspirada na animação vencedora do Oscar 'Monstros S.A', da Disney e Pixar, 'Monstros no Trabalho' estreia nesta quarta-feira, 7, no streaming.

A série se passa um dia após a usina de energia Monstros S.A começar a coletar risos de criança para abastecer a cidade de Monstrópolis, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que os gritos.

A série acompanha a história de Tylor Tuskmon, um jovem monstro entusiasmado que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sempre sonhou em ser um assustador. Mas, quando consegue um emprego na Monstros S.A, descobre que assustar não está mais na moda e que rir é o que importa.

Tylor é então temporariamente transferido para o grupo de Monstros Instaladores Fortemente Treinados (MIFT), onde deve trabalhar ao lado de um grupo de mecânicos desajustados enquanto tenta se tornar um brincalhão.

Monstros no Trabalho estreia na plataforma com episódio duplo e novos episódios todas às quartas-feiras.