Maurício de Sousa celebra 85 anos com bate papo no Sem Censura

"O truque é não ver o tempo passar, não sentir o tempo, a gente se ocupar sempre, ter motivo de ocupação, ter sonhos, ter propostas, ter foco”, revela o quadrinista Maurício de Sousa a respeito de sua saúde e energia aos 85 anos de vida, que completa na terça, dia 27.

“Com isso, a gente esquece da idade, esquece dos números”, completa. A entrevista exclusiva vai ao ar no Sem Censura que a TV Brasil transmite na terça, às 14h.

Maurício de Sousa conversa sobre sua trajetória, sobre suas atividades durante a pandemia, sobre as novidades para 2021 – como o novo filme da Turma da Mônica – e conta como lida com a tecnologia em tempos de quarentena.

"Nos últimos sete meses, eu acho que eu saí de casa uma seis, sete vezes, nem isso”, revela o autor. “E ao mesmo tempo, felizmente, nós temos tecnologia que traz a produção nossa, o trabalho do pessoal no estúdio, que está também fora do estúdio, está em quarentena, traz o trabalho, o desenvolvimento das coisas, as informações.”

Quadrinista mais importante do Brasil, Maurício de Sousa tem encantado gerações com a Turma da Mônica, grupo de personagens mirins lançados inicialmente como tira de quadrinho, em 1959, época em que o Maurício trabalhava como repórter policial.

Apesar do momento atípico, Maurício se mostra tão perseverante e otimista quanto no começo da carreira: “Estamos atravessando um período diferenciado. Espero que passe, espero que a gente resolva, espero que as vacinas funcionem e que a sociedade volte ao normal daqui um tempo.”

Hoje, além dos gibis – ainda sucesso nas bancas de jornal –, os personagens de Maurício de Sousa protagonizam filmes, livros, álbuns de música e jogos eletrônicos. Já foram traduzidos em 14 idiomas e estão presentes em mais de 40 países.

Um dos mais tradicionais "talk shows" da televisão brasileira (no ar desde 1985), o Sem Censura conta com jornalistas no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, que trazem as notícias do dia. Outros profissionais de veículos da Empresa Brasil de Comunicação, como Agência Brasil e Rádio Nacional, comentam essas pautas.

