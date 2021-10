Mart'nália é a oitava eliminada do 'The Masked Singer Brasil'

Na noite da última terça-feira (5), o público conheceu a oitava eliminada do reality show “The Masked Singer Brasil": a cantora Mart'nália. A atriz participou do programa vestida de jacaré e perdeu a última rodada final para o unicórnio. As informações são do UOL.

Simone, da dupla sertaneja com Simaria, foi a única jurada que acertou o palpite sobre a identidade do jacaré. Mart'nália cantou o pagode "Que se chama amor", do grupo Só para Contrariar, durante a competição final.

Enquanto o unicórnio performou ao som de "Sweet Child O'Mine", da banda Guns N' Roses.

A final da competição está marcada para o dia 19 de outubro. O monstro, a arara, o unicórnio e a gata espelhada são os competidores que vão tentar uma vaga na decisão.