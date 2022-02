Maria Clara Gueiros deixa a Globo após 21 anos de emissora

A atriz Maria Clara Gueiros deixou a Rede Globo após 21 anos trabalhando na emissora. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV, e diz que a atriz de 56 anos vai agora para a HBO Max, integrando o elenco da série "No Mundo da Lua".

Maria Clara está no ar atualmente em "Nos Tempos do Imperador", que se encaminha para os últimos capítulos. Na HBO Max, ela estará na série que adaptará uma obra da escritora Carina Risse. O serviço de streaming também vai produzir uma adaptação de "Procura-se Um Marido", outra obra da autora, que já tem no elento outros ex-nomes da Globo: Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Gueiros estreou na Globo no elenco de apoio da novela "O Clone", em 2001. O sucesso veio na comédia, em 2004, quando passou a fazer parte do Zorra Total. No tempo na emissora, trabalhou ainda em "Beleza Pura" (2008), "Caras e Bocas" (2009), "Insensanto Coração" (2011) e, atualmente, está no ar em Nos Tempos do Imperador.