Manu Bathtidão é criticada por 'não chorar' ao ver Zezé Di Camargo no 'Domingão': 'Cadê?'

O quadro 'Quem Vem para Cantar?' do programa 'Domingão com Huck', surpreendeu com os convidados neste domingo (12), na TV Globo.

A convidada da vez, a cantora Manu Bahtidão soltou o vozeirão ao lado do sertanejo Zezé Di Camargo. O cantor fez uma homenagem especial para a loira que é muito fã do irmão de Luciano há muitos anos.

Manu garantiu que estava impactada e muito emocionada ao dividir o palco com o ídolo, porém a cantorsa virou assunto e foi duramente criticada nas redes sociais, tudo porque ela não chorou ao se encontrar com Zezé na atração de Luciano Huck, que de acordo com ela é seu ídolo.

VEJA MAIS

"Cadê? não caiu uma lágrima kkk, MANU PEDEU A VAGA DE ATRIZ", alfinetou uma pessoa ao ver a performance dos dois artistas. "Minha avó perguntando se ela tá chorando ou rindo, sem lágrimas", escreveu mais um no Instagram oficial do Gshow. "Ela fingiu que chorou né, cadê as lagrimas?", perguntou outro, enquanto vários internautas exaltaram o talento e as vozes dos famosos. "Que vozes fortes e potentes. Amei o dueto, foi lindo!", comentaram muitos seguidores.

Veja a opinião de outros internautas: