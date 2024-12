João Gomes retorna a Belém e fala sobre planos para 2025 e parceria com Manu Bahtidão

O cantor João Gomes foi uma das atrações do último dia do Festival Psica, que ocorreu neste domingo (15) no Estádio do Mangueirão, em Belém. Em entrevista ao O Liberal, João Gomes falou sobre o retorno à capital paraense, um ano após ter participado da gravação do DVD da cantora Joelma, realizado em novembro do ano passado. João expressou sua satisfação em retornar ao Mangueirão, destacando a emoção de participar do Festival Psica e o impacto positivo de reencontrar amigos do movimento musical local.

“Sempre uma bênção, sempre uma satisfação. Esse festival diferente, aí a gente também fica com um sentimento diferente, assim, fica com aquele frio na barriga, mas é isso, entregar o nosso coração, entregar o que a gente tem de melhor, essas canções, essa música, e ver amigos, amigos que fazem parte do movimento musical, assim, com muito carinho”, disse João Gomes.

João comentou sobre a dedicação da banda e o sucesso de seu novo EP, com destaque para a colaboração com Pabllo Vittar na música ‘Vira Lata’, na qual cantaram juntos pela primeira vez em um show durante o Festival Psica. “A gente ensaiou pra caramba a banda, é um arrocha, minha banda, a maioria dos meninos da Bahia, os meninos são acostumados com arrocha, mas o maior de tudo é a nossa dedicação assim, os meses que foram pra preparar esse EP, e aí agora a parte 2 que é a entrega dele, então tipo assim, tudo isso tá sendo muito divertido de fazer”, afirmou.

João adiantou seus planos para 2025, incluindo o foco no forró e na música que representa suas raízes, mencionando a expectativa de amadurecer ainda mais como artista e celebrar o sucesso com seus fãs e amigos. “2025 é o ano de colher os frutos do que foi feito esse ano”, comentou João, que revelou o desejo de ter uma parceria com Manu Bahtidão.

“Eu ia participar do DVD dela. Acho que a logística não bateu, mas a gente sempre conversa, a gente tem essa admiração. Ela é de Maceió, na verdade, mas ela foi consagrada aqui no Pará, com a música paraense, então acho que é isso. É nossa estrela”, finalizou.