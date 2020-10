Longe da TV há 16 anos, Julia Feldens, a Ciça, de Laços de família, tem filhos e se formou em Letras

Há 16 anos, Julia Feldens, a espevitada Ciça, de “Laços de família”, no ar no "Vale a pena ver de novo", decidiu dar uma pausa na carreira e se dedicar à maternidade. A gaúcha, de 42 anos, é mãe de dois meninos, de 15 e 11, e segue vivendo longe dos holofotes, em São Paulo, onde se formou em Letras e se dedica a estudar projetos experimentais.

Julia faz mestrado na PUC-SP e continua trabalhando como atriz. Ela participou no ano passado da série “Boca a boca", que estreou em julho. Julia também criou um projeto que ajuda artistas, hospedando-os gratuitamente em sua casa e montou uma padaria na garagem da residência, com o objetivo de juntar dinheiro para financiar esses artistas que ela recebe.

Ela estreou na telinha da Globo em 1999, na novela “Força de um desejo”, e já ganhou notoriedade e prêmios no ano seguinte, quando fez a debochada e irônica Ciça, de “Laços de família”. Julia atuou ainda em "Coração de estudante", "Sabor da paixão" e “Um só coração” (2004). Com o fim do contrato com a emissora, ela decidiu dar uma pausa na carreira, que só foi retomada oito anos depois, em 2012, no teatro.