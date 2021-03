Juliette ganha cada vez mais simpatia de Carla Diaz por opiniões no BBB

Juliette está ganhando cada vez mais a simpatia da atriz Carla Diaz, que está no quarto secreto do BBB21. Após usar mais um card para ouvir conversas dos participantes, Carla Diaz escutou um bate-papo sobre ela entre Juliette, Camilla de Lucas e Thaís no Quarto Colorido.

Juliette novamente defendeu Carlinha das interpretações dos outros participantes. “Tudo que acontece com a gente, surgem várias interpretações. E, com a Carla, acontecia muito isso. Eu via algumas interpretações que não eram as minhas. Eu sempre olhava no olho dela e tentava entender. Se ela estava falando de verdade, qual era a intenção dela... Poucas vezes, eu notei confusão no que ela falava, mas, quando notava, eu confrontava e dava a oportunidade de ela explicar. E da mesma forma que eu fazia isso na frente dela, eu fazia quando via alguém confuso com alguma ação dela. Para tentar ajudá-la”, falou.

Juliette continua opinando sobre a sister. “Eu sempre agia assim. Para mim, eu ainda não tinha fechado. Eu não tinha uma opinião fixa sobre ela estar ou não sendo verdadeira. Eu achava que ela estava sendo verdadeira, sim, nas ações dela, mas via incoerência em algumas outras. Quando eu defendia a Carla para todo mundo aqui, eu não queria dizer que ela estava certa. Eu queria dizer que não poderia ser interpretado tudo de uma forma maliciosa. Queria que as pessoas tivessem cuidado na forma de julgar”.

Após isso, Carla Diaz concorda com as palavras de Juliette. "É bem isso". E completa: "As teorias de Ju".