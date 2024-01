Jornalista José Roberto sofre infarto na Globo e opera coração às pressas

O jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no coração, na última sexta-feira (29), após apresentar os telejornais SP 1 e SP 2 no plantão de Ano-Novo da Globo.

José Roberto sentiu uma dor no peito após apresentar o SP2 e foi até o hospital. Ele passou por exames, descobriu o bloqueio total da artéria principal do coração e realizou uma cirurgia às pressas na madrugada. Burnier desobstruiu a artéria principal e colocou um stent. As informações são do site Notícias da TV.

O âncora da Globo, de 63 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele ficará afastado do trabalho.