'It: A Coisa' estreia na netflix neste domingo, 18

A Netflix anunciou uma semana de novidades, que inicia neste domingo com a chegada do filme de terror "It: A Coisa". O filme de 2017 narra o misterioso desaparecimento de jovens em uma cidade, que foram cometidos por Pennywise, um palhaço que de causar medo.

Outro lançamento da semana é a série "Bárbaros", nova produção da plataforma de streaming, que estreia na sexta-feira, 23. A série narra a história de um oficial romano que planeja um confronto épico que pode mudar toda a história, mas o personagem fica dividido entre o poderoso império em que foi criado e a própria tribo.

Na segunda-feira, 19, chega à plataforma a segunda temporada de "Mistérios sem Solução". Na terça-feira, 20, o especial "O Ônibus Mágico Decola Novamente: Conexão Frizz", "Shopkins: Uma Aventura na Selva" e a sexta temporada de "The Flash", da DC.

Na quarta-feira, 21, será a terceira temporada de "Brave Blue World – A Crise Hídrica", do filme "Rebecca - A Mulher Inesquecível".

Já na quinta-feira, 22, é a vez da quinta temporada de "Eu, tu e ela", "Kadaver", "Parceiros da Saúde" e da segunda temporada de "The Alienist".

Outras novidades do dia 23 são "A Caminho da Luca", "Creed II", "Creed: Nascido para Lutar", "Move", "O Gambito da Rainha" e "Um Rapaz Adequado".