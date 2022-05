Influencer paraense disputa R$ 500 mil em reality de sobrevivência da HBO Max

Natural da Ilha do Combu, o influencer paraense Boaventura Carneiro Júnior, conquistou as redes sociais mostrando o modo de vida na ilha. Agora, o jovem que também é produtor cultural e já fez trabalhos como modelo, foi confirmado no elenco do novo reality show da HBO Max, “A Ponte: The Bridge Brasil“. O programa estreia no próximo dia 9 de junho com apresentação do ator Murilo Rosa. A plataforma de streaming divulgou o trailer do programa. Confira:

Além de Boaventura, estão confirmados no programa: a cantora Pepita; a atriz Danielle Winits; o cantor Badauí; o ator Fábio Beltrão; a modelo Suyane Moreira; a empresária Paola Santerini; o policial civil Diego Del Rio; a modelo Priscila Sena; a atriz e cantora Polly Marinho; a arquiteta Jordana Louise e o empresário e shaper Henrique Fares.

Danielle Winits no reality. (Divulgação/ HBO Max)

Em “A Ponte: The Bridge Brasil“, os participantes ficam isolados durante 20 dias na natureza e com o objetivo de construir uma ponte de 300 metros até uma ilha, onde está um baú com o prêmio de R$ 500 mil. Para cumprir a meta, eles só podem utilizar os materiais disponíveis à sua volta.