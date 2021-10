Boá da ilha para o Tik Tok

Mostrar a forma de vida na ilha do Combu foi o "start" para o jovem Boaventura Carneiro Junior, 27, (conhecido como Boá) introduzir com uma carreira nas redes sociais. Mostrar o processo de manejo do açaí, o preparo da peconha, a retirada do fruto e toda a cultura na ilha foi a forma que o jovem encontrou para ser atrativo com seus conteúdos. Hoje, ele está com mais 40 mil seguidores no Tik Tok e foi convidado junto com sua família para participar de uma campanha publicitária de uma marca de roupa nacional.

Junior e a família modelaram com uma coleção que mostra a importância do cuidado com a natureza e a sobre a verdade que cada um carrega. "Confesso que ainda não caiu a ficha. É muito bom me ver nesse trabalho onde o mundo todo tem a possibilidade de conhecer um pouco da minha história, da história da minha família e de toda a comunidade", destaca o jovem.

O convite surgiu no último mês de agosto e, na sequência, a equipe veio até Belém para realizar a campanha. Junior diz que todos os últimos acontecimentos de sua vida são reflexos do trabalho que vem realizando pessoalmente e junto à comunidade.

"Nada acontece do nada, tudo tem um antes, uma construção. Eu consegui entender a minha verdade e mostrar às pessoas a nossa cultura e modo de vida", pontua.

Junior participa de alguns projetos como forma de se aperfeiçoar e trazer mais possibilidades para a família e para os seus parentes da ilha do Combu. “Eu tento participar de várias ações tanto como forma de aprendizado, mas também para estabelecer contatos. É dessa forma que a gente vem conseguindo manter e melhorar a nossa forma de vida”, pontuou o jovem

A introdução na vida de digital influencer

Junior disse que sempre foi encantando pela internet e nutria a vontade de criar algo que pudesse ser seu conteúdo. 'Eu conversava com meus amigos e falava dessa vontade de me expressar. Muitas pessoas me apoiaram e falavam que o meu modo de vida e a minha cultura eram atrativos ricos. Até que tive coragem e comecei a fazer vídeos para o Tik Tok", recorda o influencer.

No início deste ano ele fez os primeiros vídeos e ficou decepcionado, pois o primeiro teve apenas 60 visualizações e o segundo 80. Mas foi com o terceiro vídeo que as coisas começaram a melhorar e Junior chegou a alcançar mais de um milhão de atualizações.

Os conteúdos retratam a história genuína da família Boaventura. Junior mostra como funciona o manejo do açaí, mostra como faz o preparo de uma peconha, fala sobre a importância do cuidado com a limpeza dos rios e de todos os espaços.

"Eu tento mostrar toda nossa vivência aqui na ilha, pois sempre me incomodei muito de ver o tratamento das pessoas com todos aqui da comunidade. Tem aqueles que chegam aqui e nos tratam como se estivessem em um zoológico e ficam com algumas reações que não são boas. E de um outro lado têm pessoas que falam da nossa vivência sem ao menos viver aqui. Chegou a hora das pessoas conhecerem a história do nosso lugar, mas contada por nós mesmos", destaca o morador da ilha.

E foi com o intuito de mostrar e ser visto que Junior encarou o trabalho e passou a fazer investimentos como forma de obter resultados. Hoje ele investe em tecnologia e cursos para que cada vez mais se aproprie do conhecimento e obter frutos.

Essa não foi a primeira campanha que o jovem participou, no ano passado ele também foi modelo de outra marca de roupa. E ele adianta que ainda terão mais surpresas para um futuro breve, que mesmo sem poder falar nada, ele adiantou que se trata da participação de um programa de televisão.

Mesmo diante de novas oportunidades, o jovem pretende manter sua base na ilha e viver ao lado da família. Ele disse que tem viajado com uma certa frequência por conta dos novos trabalhos, mas sabe que seu lugar é no Combu e é onde pretende manter o endereço fixo.

A virada de chave da família Boaventura

Junior explica que toda essa ânsia de mudança no modo de trabalho começou em 2017, pois a sua casa sempre se dividiu com um espaço de lazer para moradores da ilha e visitantes. Mas antes, o restaurante do pai funcionava como um local de festas.

"Eu trabalhava em Belém e os meus pais tomavam conta do espaço. Até que em 2017 comecei a conversar com eles para mudarmos a proposta do restaurante. Foi quando eu comecei a falar que deveríamos investir nos passeios turísticos. Eles aceitaram e demos o início para a mudança do espaço”, disse o jovem empreendedor.

"Em um primeiro momento a gente investiu nos passeios pela ilha. As coisas foram evoluindo e a minha mãe passou a investir na gastronomia. Foi quando a proposta do Bar do Boá foi tomando outra forma", recorda o jovem.

Hoje, os frequentadores do local além de usufruírem da gastronomia também consomem e vivenciam o modo de vida na ilha. Tomam o açaí que é retirado do quintal da família Boaventura, podem usar o espaço para deitar e dar um cochilo na rede e, claro, o banho no rio que fica no furo da Paciência.

Valorização

Por falar em açaí, durante a mostra de como se faz a retirada do fruto, Junior fez questão de falar sobre a importância de valorizar o alimento, pois além de ser um dos responsáveis em gerar recursos para milhares de família tanto da ilha do Combu, mas também de outras ilhas pertencentes ao estado, Junior explicou que o processo de manejo requer e exige bastante dos cultivadores.

"Muitas pessoas reclamam do valor do açaí, mas é preciso entender como funciona todo o processo. Tem o cuidado com o plantio, a retirada e entre outros passos", destaca o jovem.

A equipe de O Liberal e oliberal.com acompanhou como Junior prepara a peconha e como faz a retirada do fruto. Acesse e veja mais sobre a história do influencer paraense.