Indicados ao MTV Miaw são divulgados: Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista

A MTV acaba de anunciar as categorias e indicados da quarta edição do MTV Miaw. A partir desta segunda-feira, 23, as votações estão abertas e podem ser feitas pelo site miaw.mtv.com.br e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário.

A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone Miaw, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Para 2021, novas categorias entram na lista. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

Juliette é uma das indicadas à principal premiação (Reprodução / Instagram)

Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com nove indicações. A gaúcha Luísa Sonza concorre em: Álbum ou EP do Ano (Doce 22), Artista Musical, Clipão da P#rr@ (por Modo Turbo ft. Anitta e Pabllo Vittar), Coreô Envolvente (Atenção ft. Pedro Sampaio), Feat Nacional (Modo Turbo, e Atenção), Hino do Ano (por Modo Turbo e Atenção) e Hitmaker Absurdo.

Já a maranhense Pabllo Vittar disputa o Troféu Gato Rosa nas categorias Álbum ou EP do Ano (Batidão Tropical), Artista Musical, Clipão da P#rr@ (Modo Turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo Turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo Turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo.

A carioca Anitta vem na sequência com oito indicações nas categorias: Artista Musical, Clipão da p#rr@ (uma indicação por Modo Turbo e outra por Girl From Rio), Fandom_real_oficial, Feat Nacional (Modo Turbo ft. Luísa Sonza e Pabllo Vittar), Girl Boss, Hino do Ano (Modo Turbo) e Pet Influencer (Norbert Macedo).

Xamã aparece com sete indicações: Álbum ou EP do ano (Zodíaco), Artista Musical, Beat BR, Feat Nacional (uma indicação com Deixa de Onda ft. Dennis e Ludmilla e outra com Leão ft. Marília Mendonça, Hino do Ano (Deixa de Onda) e Style do Ano. Kevin o Chris, Ludmilla, MC Don Juan e Pedro Sampaio receberam seis indicações cada.

Como no ano passado, a premiação vai acontecer em estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) .

ÍCONE MIAW: Larissa Manoela, Maisa, Sasha Meneghel, Juliette, Ítalo Ferreira, Rebeca Andrade, Virgínia Fonseca, Pequena Lo

REALEZA DO REALITY: Gil do Vigor - BBB, Ingrid O’Hara - De Férias Com o Ex Brasil: Celebs, Isabella Sherer - MasterChef Brasil, Jojo Todynho - A Fazenda, Juliette - BBB, Lipe - A Fazenda, Matheus Novinho - Acapulco Shore, Lucas Maciel - A Ilha

APOSTA MIAW - Bielo, Yasmin Castilho, Favelado Investidor, Fefê, Lara Silva, Mariah Nala, MC Dricka, Raphael Vicente

MEME PRA VIDA - Ai, dor, Cringe, Dogg Face, Gabi AE4, Jacaré da Vacina, O Brasil tá lascado, Pfizer, Shitty Flute

PET INFLUENCER - Amora, Bruna Marquezine, Dionísio, Lipe; Sol, Grazi Massafera;

Beethoven, Marina Ruy Barbosa; Lilo, Viih Tube; Nelson, Bianca e Fred; Norbert Macedo, Anitta; Valdemar, Larissa Manoela

HITMAKER ABSURDO - Alok, Vitor Kley, Barões da Pisadinha, Kevin o Chris, Luísa Sonza, MC Don Juan, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio;

GIRL BOSS - Anitta, Bianca Andrade (Boca Rosa), Bruna Tavares, Flávia Durante, Lorena, Maisa, Manu Gavassi, Marina Ruy Barbosa

STYLE DO ANO - Bruna Marquezine, Gloria Groove, Matheus Pasquarelli, Leo Picon, Xamã, Duda Beat, Jão, Sabrina Sato

PODCAST NOSSO DE CADA DIA - Vênus Podcast, Eu Fico Loko, Flow, PodDarPrado, Não Ouvo, Nerdcast, Pod Delas, PodPah

MIAWLICIOUS - Ana Maria Brogui, Bela Gil, Downlicia, Mohamad Hindi, Paola Carosella, Receitas de Pai, Rodrigo Hilbert,

MEMEIRO - Ademaravilha, Alvaro, Brasil Que Deu Certo, De Sola, Melted Videos, Pequena Lo, Saquinho de Lixo, Vittor Fernando

HITOU NO PASSINHO - Ingrid O’Hara, Klayver Pop, Lara Silva, Lucca Maciel, Virgínia Fonseca, Cinthia Cruz, Orlandinho, Vanessa Lopes

REELEIRE DO ANO - Gustavo Tubarão, Camilla de Lucas, Yarley, Lucas Guedez, Pequena Lo, Bielo, Ruivinha de Marte, Vittor Fernando

REELEIRO REVELAÇÃO - Lorenza Valloto, Josy Ramos, Gabriel Holtz, Lucca Najar, Matheus Cardoso

#EUSHIPPO - Bianca e Fred, Caíque Gama e Flavia Gabe, Ícaro Silva e Lucas Leto, Lahn Lahn e Nanda Costa, Ludmilla e Brunna, Sasha e João Figueiredo, Vitória Strada e Marcella Rica, Zé Felipe e Virgínia

ORGULHO DO VALE - Bruna Linzmeyer, Dora Figueiredo, Gil do Vigor, Lia Clark, Pepita, Douglas Souza, Spartakus, Tarso Brant

RI ALTO - Afonso Padilha, Evelyn Castro, Bruna Louise, Dani Calabresa, Rafael Portugal, Marcelo Adnet, Renato Albani, Thiago Ventura,

FEAT NACIONAL - Liberdade Quando o Grave Bate Forte - Alok, MC Don Juan e GBR;

Deixa de Onda - Dennis feat Ludmilla e Xamã; Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta; Bandida - Pabllo Vittar e Pocah; Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza; Fala Mal de Mim - Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon; Leão - Xamã e Marília Mendonça; Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia;

BEAT BR - BIN, Djonga, Filipe Ret, L7nnon, Lourena, MC Cabelinho, Tasha e Tracie, Xamã,

HINO DO ANO - Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã; Tipo Gin - Kevin o Chris; Rainha da Favela - Ludmilla; Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta; Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan; Quero Ver É Me Esquecer - Barões da Pisadinha ft. Jorge e Matheus; Bandida - Pabllo Vittar e Pocah, Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

HIT GLOBAL - Positions - Ariana Grande; Love Sick Girls - Black Pink; Levitating - Dua Lipa; Peaches - Justin Bieber; Montero - Lil Nas X, Midnight Sky - Miley Cyrus; Good 4 U - Olivia Rodrigo; Bad Habits - Ed Sheeran;

CLIPÃO DA P#RR@ - Não Passa Vontade - Anavitória e Duda Beat; Girl From Rio - Anitta; Sistema Obtuso - Criolo e Tropkillaz; Coringa - Jão; Morena - Luan Santana; Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta; Lokko - Giulia Be; Pensa - Vitão;

ZIKA DO BAILE - Kevin o Chris, Kevinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, Tati Zaqui, Rebecca, MC WM,

DJ LANSO A BRABA - Alok, Dennis, DJ GM, DJ Guuga, GBR, Lucas Beat, Pedro Sampaio, Rennan da Penha,

ARTISTA MUSICAL - Anitta, Luísa Sonza, Lagum, Ludmilla, Pabllo Vittar, Papatinho, Kevin o Chris, Xamã,

FEAT GRINGO - Girl Like Me - Black Eyed Peas e Shakira; Kiss Me More - Doja Cat e Sza; Beautiful Mistakes - Maroon 5 e Megan Thee Stallion; Qué Más Pues? - J Bavin e Maria Becerra; Prisoner - Miley Cyrus feat Dua Lipa; Monster - Shawn Mendes e Justin Bieber; Leave The Door Open - Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak); Save Your Tears - The Weekend e Ariana Grande;

PRESTATENÇÃO - BIN, Nick Cruz, Jovem Dex, Hyperanhas, Tília, Morenna; Duquesa,

TRAP NA CENA - Hyperanhas, Jovem Dex, Kawe, Keyblack, Matuê, Orochi, Recayd Mob, Sidoka,

COREÔ ENVOLVENTE - Gueto - Iza; Errada Ela Não Tá - Jottapê, Kevinho e ARON; Senta com Amor - Kevinho e Zé Felipe; Rainha da Favela - Ludmilla; Bilhete Premiado - Gabily, Kevin o Chris e MC Kevin; Bandida - Pabllo Vittar e Pocah; Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza; Peligrosa - Urias

ÁLBUM OU EP DO ANO - Cor - Anavitória; NU - Djonga, Te Amo Lá Fora - Duda Beat; Imaterial - Filipe Ret; Doce 22 - Luísa Sonza; Portas - Marisa Monte; Batidão Tropical - Pabllo Vittar; Zodíaco - Xamã;

MÚSICA DE CHALLENGE - Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico; Apaga a Luz e Apaga Tudo - MC Torpe; Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan; Disco Arranhado - Malu e DJ Lucas Beat; Em Homem a Gente Não Confia - MC Manu; Meu Pedaço de Pecado - João Gomes; Preta do Cabelo Cacheado - MC Don Juan, TH CDM, DG e Batidão Estronda; Tipo Gin - Kevin o Chris;

MARATONEI - Bridgerton - Netflix; Manhãs de Setembro - Amazon Prime Video; Elite - Netflix; Gossip Girl - HBO Max; As Five - GloboPlay; Pen15 - Paramount+; The Handmaid’s Tale - Paramount+; Wandavision - Disney+;

FANDOM_REAL_OFICIAL - Anitters - Anitta; Beliebers - Justin Bieber; Blink - Black Pink; Boca Rosers - Bianca Andrade; Gavassiers - Manu Gavassi; Cactos - Juliette; Little Monsters - Lady Gaga; RBDManíacos - RBD;