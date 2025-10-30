Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Ilha do Marajó revela suas riquezas culturais e naturais no ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31

O programa vai ao ar logo após ‘Três Graças’

Globo
fonte

O programa apresenta o curimbó, tambor indígena feito de tronco oco e couro animal (Globo/Divulgação)

O ‘Globo Repórter’ desta sexta-feira, 31, mostra uma jornada pela maior ilha costeira do Brasil e o maior arquipélago fluviomarinho do mundo, a Ilha de Marajó, no Pará. Banhada pelo rio Amazonas e pelo oceano Atlântico, a região é conhecida por abrigar o maior rebanho de búfalos do país e por sua impressionante diversidade cultural, histórica e ambiental.

A repórter paraense Jalília Messias e equipe da TV Liberal cruzam as baías do Marajó e do Guarajá para mostrar os dois lados da ilha sob o olhar de quem vive ali. “O Marajó é um lugar que respira biodiversidade e cultura, mas são as pessoas, tão resistentes quanto os búfalos, que cruzam a paisagem, o maior tesouro da região. Ouvir as famílias que preservam tradições mesmo diante dos efeitos das mudanças climáticas me encheu de esperança e mostrou a urgência de agirmos para proteger nossas vidas e o nosso modo de viver”, afirma Jalília.

Com mais de 3.500 anos de história, o Marajó guarda uma Amazônia pouco conhecida, que se transforma em arte, consciência social e ambiental. A equipe parte da capital Belém rumo ao arquipélago, considerado uma joia amazônica, formado por mais de 3 mil ilhas e canais entre a foz dos rios Tocantins, Amazonas e o oceano Atlântico. Após cinco horas de viagem, duas balsas e 40 km de estrada, o destino é Soure, conhecida como a capital do Marajó.

VEJA MAIS

image Maria Bethânia é homenageada no 'Globo Repórter'
Em breve, cantora comemora 60 anos de carreira.

image Fernanda Torres será homenageada em edição especial do 'Globo Repórter'
A reportagem vai contar a trajetória da atriz que conquistou prêmios inéditos com o filme 'Ainda Estou Aqui'

image Tucupi e tacacá do Pará ganham destaque no Globo Repórter desta sexta-feira
A repórter Jalília Messias, da TV Liberal, conduz a primeira etapa do programa direto do Pará, onde visitou uma comunidade quilombola para acompanhar o processo artesanal de fabricação dos produtos

Com 17 municípios e uma área de 40 mil km², o Marajó se divide entre a floresta amazônica, no oeste, e os mangues altos, campos alagados e praias desertas, no leste. Nas cidades, o cotidiano é marcado pela tranquilidade, com poucos carros, ausência de semáforos e uma rotina vivida sobre bicicletas.

O programa destaca o orgulho dos marajoaras por sua terra e sua relação única com o tempo e a natureza. Uma das manifestações culturais mais emblemáticas da região é o carimbó, ritmo originário do Pará, marcado pelo curimbó, tambor indígena feito de tronco oco e couro animal. Jalília mostra como o instrumento é produzido e sua importância na cultura local.

A reportagem também acompanha a produção do tradicional queijo do Marajó, feito a partir do leite de búfala. Com mais de 600 mil animais na ilha, sendo três por habitante só em Soure, o rebanho é o maior do país. O queijo recebeu selo de indicação geográfica e o Selo Arte, que permite sua comercialização nacional como produto artesanal. A repórter participa do processo de produção e experimenta os sabores da culinária local, como o “frito do vaqueiro” e o “filé marajoara”.

De Soure, a equipe segue para Breves, no lado ocidental da ilha, em uma viagem de 12 horas. Lá, acompanha a movimentada rota de navegação comercial e o esforço dos ribeirinhos que cruzam o rio durante a madrugada, enfrentando navios de carga para transportar famílias e cestos cheios de açaí, principal fonte de renda da região.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

TV Liberal

Marajó
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

REGULAMENTO

Pode levar menor de idade ao Global Citizen Festival? Veja regras para crianças e adolescentes

Festival acontece neste sábado (1º) no Mangueirão, em Belém, com shows de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil, Charlie Puth e Chris Martin, do Coldplay

30.10.25 8h00

TATUAGEM

Zé Felipe faz mudança em tatuagem dedicada à Virginia

Separado desde maio deste ano, Zé decidiu alterar o desenho

30.10.25 10h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda